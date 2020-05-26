金門縣府觀光處組團跨海赴台，北、中、南連辦4場推介會，今（26）日嘉義首場出現滿座盛況。（縣府觀光處提供）

嘉義場推介會，現場互動熱烈。（縣府觀光處提供）

縣府觀光處看準疫情退燒，已規畫多項特色遊程，希望與台灣旅行業者協力合作，讓金門成為推動國旅的首選目標。（李金生攝）

國內疫情持續緩和，旅遊亮起回溫燈號，金門縣府觀光處組團跨海赴台，北、中、南連辦4場推介會，今（26）日嘉義首場出現滿座盛況，讓工作小組十分振奮，期待與台灣旅行業者攜手推動金門遊程，一起迎來遊客回流的熱鬧榮景。

縣府觀光處看準疫情退燒，已規畫多項特色遊程，希望與台灣旅行業者協力合作，讓金門成為推動國旅的首選目標。副處長許績鑫率隊赴台，26日起至29日在嘉義、台中、新竹和台北連辦4場推介會。

許績鑫說明，推介會主要針對親子樂遊、工商團體、獎勵旅遊等目標客群，介紹和提供各項觀光資源外，也預告下半年觀光活動重點內容，希望業者掌握相關資訊，並提早納入遊程包裝。

今天在嘉義首場吸引百餘人參加，南區各旅行商業同業公會包括嘉義市賴俊杰理事長、嘉義縣張景皓理事長、屏東楊聖民理事長、澎湖謝光富理事長等人專程出席，肯定縣府的推介內容具針對性和市場性，有助於鎖定目標客群包裝產品，打造更具吸引力的賣點。

金門多家旅行業者也相偕出席，向第一線旅遊業者推銷自家遊程及各項優惠方案，希望結合縣府觀光處做好品牌經營和城市行銷，讓金門觀光景點在疫情遠離後，再現遊客穿梭來去的好光景。

(中時 )