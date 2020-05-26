55歲淡水警分局興仁派出所副所長申春光，25日帶著2愛犬前往陽明山國家公園，愛犬竟直直往樹林裡衝去，申春光跟上前發現一具白骨，他聯想到3個月前，家住淡水、入山採筍失蹤李姓遊覽車司機，於是緊急通報，經查該遺體正是李男，警方目前正調查死因及案情。

據了解，擔任遊覽車司機的52歲李男，年初時因疫情緣故生意大受影響，因此於2月29日獨自騎車進入大屯山系採箭筍，未料卻從此失聯，李男機車被發現停在小觀音山西峰步道。

李男家屬3月5日報警失蹤協尋，警消獲報後發動搜山，搜救行動持續約12天仍未找到李男。警方表示，該山地形地勢容易起霧，且草木茂密土滑難行，每年箭竹筍產季，時常有人在山裡迷路。

淡水警員申春光25日帶著2隻愛犬日利用休假登小觀音山，下午4時許下山途中其中1隻愛犬突然衝向樹林，申春光跟進查看，意外發現1具屍體趴在地上，且身上還有一袋箭筍。

申春光從外觀衣物研判為男性，大部分軀幹已成白骨，立刻聯想到3月間採筍失蹤案，隨即拿出手機拍照，下山返回派出所通知家屬指認，並再帶鑑識人員上山採證。

警方表示，家屬經衣物等研判應是失蹤的李男，而陳屍位置距離機車停放地點大約距離7公里，警方目前調查釐清案情中。

(中時 )