德國發行量最大報紙《畫報》（Bild）報導，根據一份尚需各聯邦通過的草案，德國計畫自6月29日起放寬社交距離措施，較原先計畫的時間提前一周，並計畫自6月中旬起解除對31個歐洲國家發布的旅遊警示。

此時德國16個聯邦與總理梅克爾正在討論如何進一步放寬自3月起，為了防止新冠狀病毒疫情擴散實施的封鎖措施，並可能在周三就提前一周放寬社交距離措施達成協議，在重振歐洲最大經濟體與保護公衛之間取得平衡。德國正面臨二戰以來最嚴重的經濟衰退。

梅克爾此前警告新一波疫情可能來襲，應保持警戒。《畫報》指出，梅克爾迫於來自邦政府的壓力，已同意將解除社交距離措施的日期由原本規畫的7月5日提前至6月29日。

一名德國政府發言人對此報導表示不予置評，稱不願預先判斷會議結果。

《畫報》報導，根據該草案，公共場所的聚會人數限制最多為10人，或僅限於兩個家庭的成員。私宅的來訪客數雖不受限制，但必須保證每個人都有足夠空間保持彼此距離，以及確保有足夠的新鮮空氣。

此外，德國新聞社（DPA）報導，在新冠肺炎疫情的情況允許為前提下，德國政府計畫自6月15日起解除對31個歐洲國家發布的觀光旅遊警示。

該報導指出，德國內閣可能在周三通過一項歐洲觀光議案，計畫重新開放前往31個歐洲國家的旅遊，包括歐盟的另外26個成員國、英國，以及4個申根免護照區的非歐盟國家－冰島、列支敦斯登、挪威與瑞士。

儘管德國的新冠肺炎確診數不低，但迄今累計死亡數為8,302人，一直保持在相對較低的程度。

(時報資訊)