1名人妻網友在Dcard論壇上Po文分享自己與60歲老熟男嘿咻的感受。該位人妻描述，為了小孩學區就讀方便，必須借用他人戶口，才與老熟男有所認識求助於他，但2人會面的第三次，在用餐氣氛極為曖昧下，擦出愛的火花，當晚就與老熟男打起床戰。人妻透露，整體過程還算舒服，然而尺寸、硬度還需有待加強，但令她在意的是，老熟男竟然像是裝上消音器般，無聲無息下就直接「中出」當場澆熄她的燒得正旺的慾火。

人妻網友為了家中小朋友能夠讀到好學校，四處打聽能否借用戶口遷移，進而再付給禮金表示感謝。某天，她經好友介紹與1名60歲老熟男相識，希望能夠借用老熟男的戶籍地遷移。歷經第3次的相會時，女網友與該名老熟人共進用餐，在氣氛極為曖昧下，進而和老熟男發生了肉體關係。

用餐時，老熟男藉替女網友服務時，進而靠近並將她壓制在餐桌上，開始以溫柔手段撫摸著她，老熟男臉紅滿面進入在女網友裡面，由於女網友自認觀察仔細，卻沒有想到自己被老熟男悄悄裝上消音器，進而扣下板機射擊而出，事後讓女網友整個無語傻言。

女網友事後表示，去老熟男家真的不要穿裙子，另外男人真的到了中高齡時要服老，因為真的無法再一飛沖天。

(中時電子報)