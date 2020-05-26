內政部依政黨法規定輔導各政黨辦理財務申報已進入第3年，今年共有119個政黨依法應在本5月底辦理2019年度財務申報，但目前只有20個政黨完成申報，內政部特別提醒，請各政黨記得依政黨法規定，在5月底前申報，否則最高可罰500萬元。

內政部表示，依政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，製作上一年度決算報告書、收支決算表、資產負債表及財產目錄等財產及財務狀況決算書表，經委託會計師查核簽證後向內政部申報，如不申報或不依法定方式申報，經通知限期申報仍未申報者，依法將可處新臺幣100萬元到500萬元的罰鍰；經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，將可處20萬元到100萬元的罰鍰，並得按次處罰。

內政部指出，現存128個政黨中，有119個政黨是在2019年12月31日前經內政部備案，均有2019年度財務申報義務，另有9個政黨是今年才完成備案程序，今年尚無須辦理申報。

內政部再次提醒，今年雖然因應疫情，所得稅結算申報及繳納期限展延至6月底，但政黨法並無展延規定，內政部已於今年3月13日函請各政黨申報，尚未辦理申報的99個政黨，應儘速申報，以免面臨高額罰鍰之處罰。

(中時 )