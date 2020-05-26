海大陳姓研究生滿臉是血，手腳傷痕累累。（民眾提供／許家寧基隆傳真）

市府開挖發現路面有管線淺埋，大雨造成下陷坑洞。（民眾提供／許家寧基隆傳真）

基隆日前連日大雨，位於正濱漁港附近一處彎道路面出現坑洞，造成3名海洋大學生轉彎時接連「犁田」，其中1名陳姓騎士更摔得鼻青臉腫，手腳共縫了24針，決定聯合向市府提出國賠，工務處當晚也重新刨鋪，著手調查釐清責任。

陳姓海大研究生22日晚上10點多，騎車行經中正路正濱派出所前一處彎道，他說，因為連夜大兩，本身騎的很慢，經過一個小但深的窟窿，想不到車子突然下陷，當場打滑摔車，人車被甩飛數公尺，造成他滿臉是血、手腳傷痕累累。

陳男表示，他摔車頓時失去意識，還好現場有2名海大學生，大約也在5至10分鐘前也在同一處坑洞摔車，正在路旁等待警察，看見他摔倒之後，連忙上前攙扶並喚醒他，一人協助示意後方的來車停下，才沒造成更大傷亡。

陳男左眼腫成有如熊貓眼，手腳傷痕累累，褲子也磨破一個大洞，共計縫了24針，還要觀察有無腦震盪，讓陳母哽咽不捨，憂心眼傷影響未來的視力，決定與另外摔車的2人齊向市府提出國賠申請，希望有關單位能重視民眾的安全。

市府養工科表示，該路面已經多次修補，經25日開挖後發現下方有淺埋管線，造成路面易下陷，已要求電信公司盡速修復改善；市議員張顥瀚說，基隆降雨頻繁，經過車輛不斷碾壓易造成破損坑洞，也會協助摔車騎士釐清肇事原因，申請賠償。

(中時 )