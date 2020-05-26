澳門賭王何鴻燊博士於5月26日在香港養和醫院逝世，享耆壽98歲。26日下午，香港特區政府網站發布新聞公報稱，特首林鄭月娥對何鴻燊博士辭世表示深切哀悼。

近年屢傳病況轉差，需要長期入住加護病房(ICU)的何鴻燊，近日情況急轉直下並處於彌留狀態，而何昨晚(25日)在家人陪同下，展現強大求生意志，一度張開眼睛，但因身體仍然虛弱，不可以再打強心針，最終延至今(26)日下午1時在養和醫院病逝。

根據《東網》報導，何鴻燊二房長女何超瓊與一眾家屬在下午約2時15分，在養和醫院門外會見傳媒，四房長女何超盈眼有淚光，二太及三太更需要兒子攙扶。何超瓊代表發言，指今日家屬以極度沉重的心情宣布，父親在下午1時安詳離世。

澳門信德集團今午代表何氏家族發文悼念，深切哀悼「我們的領䄂何鴻燊博士」，內文稱懷着極其沉痛的心情，代表何鴻燊博士的先室何黎婉華、遺孀藍瓊纓、三太太陳婉珍、四太太梁安琪，以及他的子孫宣布，何博士在所有家人陪伴下於2020年5月26日在香港養和醫院安詳辭世，享年98歲。

(中時電子報)