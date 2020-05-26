疫情趨緩、消費者外食消費信心增強，為了讓消費者解悶療癒，摩斯漢堡首度與超人氣漫畫明星SNOOPY史努比合作，推出「MOS好食光」商品限量換購活動，5月底為摩斯會員搶先推出限量琺瑯杯及摩斯卡，6月份登場的經典餐具系列有陶瓷圓盤、疊疊馬克杯、咖啡環保杯等，搭配重磅回歸的「南洋雞腿堡」套餐即可加購。7月份再推出環保餐具吸管組、化妝包、多功能保溫保冷袋，讓摩斯迷與史努心粉絲無論在家或外出用餐，都有摩斯漢堡與史努比在身邊好幸福。

摩斯漢堡29周年募集粉絲們私藏的摩斯經典周邊適品，其中有許多代表MOS精神的山、海、日（Mountain, Ocean, Sun）周邊商品，如摩斯卡、筆記本、馬克杯、帆布提袋等。本次與史努比合作就是讓史努比與山海日主題呼應結合，期能回應粉絲與會員的期待。

摩斯漢堡表示，「SNOOPY 摩斯卡」 每張100元，5/28日SNOOPY首發典藏版開賣，7/1日 SNOOPY經典MOS版上架，喜愛摩斯的朋友不要錯過這次收藏摩斯儲值卡的機會。

5/28日起摩斯會員可以摩斯金點35點兌換或5點加價399元，可換購SNOOPY琺瑯馬克杯一個，有露營篇與農場篇共兩款。而「MOS好食光」 第一波換購商品則自6/2日起購買指定套餐「南洋雞腿堡+雞塊薯條組+冰紅茶L」，加價199元可換購SNOOPY摩斯陶瓷圓盤一個，有山、海、日共三款可選。6/10日起購買指定套餐，加價199 元可換購SNOOPY-摩斯疊疊馬克杯一個（山、海、日共三款），充滿童趣三款可堆疊收納，大朋友小朋友快來收藏。

此外，6/20日起上午10點半後，購買MOS CAFE任一杯，加價69元換購SNOOPY-摩斯咖啡環保杯一個，輕巧設計隨身攜帶便利，到摩斯點購咖啡及飲品，環保又方便。

「MOS好食光」 第二波換購商品為7/1日起上午10：30後購買任一套餐，每份套餐限加購一項商品，兩份套餐可加購兩項商品，以此類推。限量商品想通通收藏，快揪親朋好友一起享用摩斯。摩斯漢堡表示，加價199元換購SNOOPY-摩斯環保餐具吸管組一組，或換購SNOOPY-摩斯化妝包一個，或是加價399元換購SNOOPY-摩斯多功能保溫保冷袋一個。

7/15日起上午10點半後，推出FUN暑假點心盒，優惠價299元。可愛的SNOOPY校車造型點心盒，搭配美味的摩斯漢堡點心，非常適合暑假踏青野餐時購買。摩斯FUN暑假點心盒有二款組合，A組內有：和風炸雞（2份）、摩斯雞塊（1份）、薯條L（1份）、米斯球（1份）、冰紅茶L（2杯）。B組合有摩斯雞塊（4份）、薯條L（1份）、米斯球（1份）、冰紅茶L（2杯）。

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