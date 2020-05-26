瑞磁（ABC-KY，6598）今（26）日競價拍賣，受惠搭上新冠疫情列車，開標結果最低得標價達80.5元，最高得標價衝上550元，得標加權平均價90.21元，是最低承銷價格40元的1.25倍，足見生技產業的熱絡氣氛。

市場表示，瑞磁此次最高得標價550元應是「烏龍」一場。雖然該股今日競拍價是近年生技產業難得出現的榮面，不過該股今日在興櫃市場收盤成交參考價為以117.5元、下跌12.09元。跌幅9.33％。

ABC-KY初次上市普通股股票承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，此次競價拍賣，競拍股數6,516仟股，公開申購股數為1,729仟股。此次參與投標投標單共4,169筆，合格標單共3,896筆，以美國標競拍，今天於證交所經由公開方式完成電腦開標，並全部順利拍賣。

ABC-KY開標結果，最低得標價80.5元，最高得標價550元，得標加權平均價格90.21元。另依相關規定，ABC-KY競價拍賣最低承銷價格為40元，此次辦理公開申購價格為48元，5月28日至6月1日為公開申購期間；6月3日為公開抽籤日。

(工商 )