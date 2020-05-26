（金管會主委黃天牧（左3）強調未來不確定的大變數可能更頻繁出現。彭禎伶／攝影）

疫情後國際政經情勢變化將更劇烈。金管會主委黃天牧26日表示，國際經濟政治一直都在朝向更無法預知的未來，也就是所謂的「黑天鵝」、「灰犀牛」等無法預測的變化會更頻繁出現，金管會的監理要更「臨淵履薄」、兢兢業業，更超前部署，就不用害怕風險的來臨。

對於香港國安法對台灣的影響，黃天牧則表示，不回應假設性問題，但26日一早即內部開會，要求各局要了解國際間、如歐美的對相關情勢的看法，現在大部分政府都在密切觀察香港國安法在香港或區域間發展，未來情勢的變化等，金管會將會督導金融業者作好風險管理，並維持資本市場穩定。

2019年時黃天牧在擔任金管會副主委時曾引用世界銀行的報告，形容中美貿易戰及全球資本市場不穩定下，金融業是「天正在黑」，但對於疫情之後，天是不是更黑了？黃天牧強調「我不是經濟學者」，但中美貿易衝突，對全球未來有不確定性，日前他回應立委、亦是前金管會主委曾銘宗質詢時，表示現在金管會面臨最大挑戰是資安、低利率環境及疫情之後的變化。

但曾銘宗則表示應是疫情後的國際經濟政治變化，黃天牧表示，國際經濟政治一直都在朝向更無法預知的未來，即黑天鵝、灰犀牛會更頻繁出現，監理機關就是要臨淵履薄。可以自信、不可以自滿，要競競業業，好好將工作、超前部署，對突然發生的風險，也能因應，黃天牧表示，風險固然要顧忌，但虛懷若谷，態度更重要。

黃天牧亦分析，疫情之後世界秩序可能不一樣，有些東西已被改變，即異地備援、視訊會議等，有些在疫情之後仍保持，如遠端視訊會議，可節省成本與同仁往返，同時這波疫情提醒業者分散風險，做好更佳的風險管理。

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