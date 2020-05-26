新冠肺炎疫情衝擊藝文經濟，台中市政府文化局推出「藝文紓困3＋2」，市議員王立任、張玉嬿等26日肯定率先全國「超前部署」。文化局長張大春說，市府透過線上劇場、表演藝術徵件等計畫，鼓勵團隊多元創作累積能量，紓困總經費達700萬元，並擬定藝文振興計畫，幫助藝文團隊度過難關。

市議員王立任、謝志忠、張玉嬿26日於教育文化業務質詢時，關心藝文團隊的紓困方案。王立任說，文化局透過多管道宣傳「藝文紓困3＋2」，如網路上公告、寄郵件給藝文團體、在官方粉絲專業貼文及另外設「台中市演藝團體大平台」官方Line群組來提供紓困資訊。

張大春表示，市府推出「藝文紓困3＋2」，原訂4月初公告徵選，為讓藝文團隊儘早取得紓困經費，將紓困申請案提早至3月下旬徵選，截至4月27日，線上劇場及表演藝術升級共有53個團隊、80個案件送件，預訂在5月公告獲選名單，6月初可收到第一期款。

張大春指出，藝文紓困案包括設置輔導平台、聘請專任輔導員協助等項目，文化局秉持從寛從優原則邀請委員專家進行紓困計畫審核；目前立案演藝團隊有650團，經文化局積極全面聯繫，因各表演團體運作方式不同，送件數統計為80件，未來文化局會持續鼓勵各表演團體積極參與後續相關徵件計畫。

張大春強調，市府將積極繼續盤點相關經費，接續擬定藝文振興計畫，安定藝文環境，幫助藝文團隊經過疫情影響，營運遭遇困難部分，文化局也會進一步盤點相關場館，提供租金優惠的方式，協助藝文團隊在後疫情時代的振興活動。

(中時 )