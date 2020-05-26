吳朋奉在家中猝逝，享年55歲，演技精湛的他，曾獲得金鐘獎、金馬獎和台北電影節肯定，雖然吳朋奉貴為「三金影帝」，不過他生活簡樸，吳朋奉2013年就曾在臉書自曝糗事，透露他要吃麵、身上卻只剩31元，不過最後結局卻神展開。

吳朋奉2013年曾在臉書自曝糗事，透露他吃完麵後、金額總共是75元，但他打開皮夾後發現只剩31元，讓吳朋奉心急直呼：「老闆會不會報警啊？！還是大聲斥責我？！」吳朋奉馬上向老闆解釋並致歉，表示領錢後馬上回來，老闆原本要他下次來再一起算。

吳朋奉臉書全文。（圖／取材自吳朋奉臉書）

不過耿直的吳朋奉堅持要馬上還，他趕緊到提款機，沒想到上頭卻貼「故障」的告示，讓他超傻眼，不過吳朋奉直言：「我不會白吃白喝的，我是有信用a人，老闆你等我一下啊」。

整篇發文充滿吳式幽默，搞笑對話逗樂網友，如今吳朋奉卻傳出驟逝消息，吳朋奉經紀公司事後證實吳朋奉死訊，經紀人也指出，吳朋奉是25日凌晨死於腦中風，留給外界無限感傷。

(中時電子報)