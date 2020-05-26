新竹縣政府26日下午舉辦特殊傳染性流行疫情應變指揮中心一級應變會議，新竹縣長楊文科頒發首批「安心旅宿」標章，旅宿業防疫作業均符合規格，期望能讓來新竹縣的旅客安心遊玩。

首批獲得安心旅宿」標章的旅宿業者為春城旅館、新竹喜來登大飯店、新竹安捷國際酒店、萊馥健康休閒渡假村、千禧園汽車旅館、風雅汽車旅館、千里福商務旅館、喬蓮大飯店、悅豪大飯店、小叮噹生活大師會館、萬瑞渡假村、The One人文客棧、青葉大旅館，共13家。

新竹縣政府交通旅遊處長游志祥表示，防疫期間接待旅客的標準作業流程分為訂房和入住兩部分，其中入住的全部旅客都要採實名制，若額溫37.5度以上不接受入住，無條件退費。

「安心旅宿」自評檢核表內容有工作人員（包括全體從業人員、房務人員）的體溫狀況、防疫裝備 和手部清潔作業；公共場域的防疫清潔作業流程和清潔範圍；房務則敘明門把、浴室、馬桶等消毒作法，讓旅客安心。

另外，交旅處也規畫6月推出防疫旅遊踩線團，整合縣內旅宿業者以及休閒農業區．推出特色安心旅遊，推薦景點如峨眉湖、雪霸休閒農場、合興愛情車站、北埔冷泉、五峰清泉等，歡迎民眾來竹縣透透氣。

(中時 )