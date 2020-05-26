今年初甫開航的星宇航空，受疫情影響，3條航線澳門、檳城、峴港陸續停航。隨著疫情趨穩，星宇航空今日證實，沖繩航線是新航線，預計7月1日開航，但確切時間會視疫情狀態調整。

星宇航空日前率先宣布，預計6月1日起恢復每周二、五、日的澳門航線；檳城則自6月11日起恢復每周四飛航1班；峴港航線暫停至6月30日。

星宇公關長聶國維表示，澳門、檳城的航班會利用機腹載貨，運費與成本足以抵銷，所以可以招攬因公出國的商務旅客，讓旅客多一種選項，但峴港沒有載貨需求，目前暫不考慮開放。聶國維透露，以董事長張國煒的習慣，會親自執行飛航任務，復飛後會不定期選擇一些航班會來飛。

除了航線陸續復飛外，星宇航空另開拓新航點「日本沖繩」。聶國維證實，日本國土交通省已經同意星宇航空從7月1日起開闢沖繩航線，但開航日仍會視疫情狀況調整。至於原訂4月6日開航的宿霧，則延至7月1日開航，聶國維說，由於菲律賓還沒開放，開航日也會隨疫情做調整。

另外，華航、長榮兩大國籍航空目前以載貨為主要營運項目。對於復航計畫，華航表示，客運航班配合政府防疫政策、各國入出境限令與旅運需求調整；長榮表示，現階段仍遵循指揮中心規範及因應各國邊境管制措施，做航班必要之增、減異動。待疫情趨緩、市場恢復後，亦有增班及新航線開航劃規劃，帶領國人再次起飛。

華航新航點宿霧及清邁，分別預計於10月1日及10月2日開航；長榮新航點米蘭及普吉島目前順延，時間未定。

(中時 )