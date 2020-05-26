去年要連署參選總統的前副總統呂秀蓮，卻在繳交的最後一天連署書被A走，呂只好忍痛宣布退選，並向台北地檢署提告，26日呂秀蓮現身北檢出庭，她表示要藉著公權力查明真相，追出被A走的連署書；她將聲請與當初拿走連署書的2人對質。

原擬登記參選第15屆正副總統的呂秀蓮與彭百顯，去年11月2日整理連署書時因至少有19萬份連署書被人收取，未於截止時間內繳回，因此宣布退選，並由法院封存已經收到的連署書，向北檢提告人民最大黨的幹部張天鈞等人違反《總統副總統選舉罷免法》意圖使人不選。

呂秀蓮表示，當初遊說她的政黨希望她參選幫政黨拉抬聲勢，當時獲得一定會連署成功的承諾，當時2位發出承諾的人各領走45萬9000份及25萬3000份的空白連署書，但是，最後繳回的卻不到10萬份，「這些連署書哪裡去了」？

呂秀蓮說，繳交連署書截止當天的下午3點多，喜樂島的人來告訴她，有19萬份連署書被張天鈞拿走了，之後張天鈞就避不見面，而且換了手機號碼。呂秀蓮強調，這是對民主的諷刺，而且，連署書上都有參與連署支持者的個資，她很擔心會被拿來濫用，對不起支持、連署她的人，她要藉著公權力把連署書找出來。

(中時 )