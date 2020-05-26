澳門賭王驚傳逝世，享年98歲。在他的傳奇生涯中，將澳門從一個邊陲小城，變成全球四大知名賭場城市之一，更為三分之一的澳門人提供就業。

何鴻燊一生頗具傳奇色彩。工商時報指出，1921年，何鴻燊出生於當時香港四大家族之首的何東家族，1941年年底，身上僅10港元的他前往澳門，進入聯昌貿易公司工作，很快就成為公司主力幹部。1943年，他用了從公司分到的100萬澳元紅利，涉足煤油和紡織品生意。到了1959年，何鴻燊已擁有一千萬港元財產，名列香港富豪名單。

《香港01》報導，在1973年，在澳門賭場經營權開放之前，何鴻燊經營澳門娛樂賭博公司，獨攬全澳門的賭場經營權。在他執掌澳門賭牌（經營權牌照）50年的時間，將澳門從一個邊陲小城變成全球知名四大賭場城市之一，更為澳門三分之一的人口提供了就業，當地城市建設費用大多來自於他。

報導指出，何鴻燊不僅控制著16家賭場的股權，更涉及許多產業，甚至可以說他養活了一半澳門人。他也是澳門博彩史上權勢最大、獲利最多、名氣最響、在位最久的「賭王」。富比世富豪榜估計，他在2008年時坐擁身家高達700億港幣。

(中時電子報)