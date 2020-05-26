台股開高且盤中攻上「萬一」，外資反手轉匯入，激勵新台幣一舉漲破30元大關，但進口商進場買匯後，使得升勢未進一步擴大，終場收在29.988元，升值8.8分，為近一個月以來單日最大升幅，台北外匯經紀公司成交量6.03億美元。

外匯交易員指出，國際美元轉弱，亞洲主要股匯市多反彈，外資回頭大幅買超台股141億元，集中市場一度站上11,000點大關，且外資在匯市轉匯入，及出口商先賣先贏續拋匯，激勵新台幣開高走高直接衝到2字頭，最高勁揚達1.21角。但進口商樂得撿便宜買匯，及尾盤老大（央行）照例進場稍做調節，升幅也縮小至1角之內。

外匯交易員認為，觀察目前全球金融市場仍有諸多不確定性，肺炎疫情、中美衝突、香港情勢等都還在發展中，但只要外資不撤，且反轉擴大買超，股匯馬上就有反應，短線新台幣是否能站穩2字頭，還是全看外資動向而定。

(工商 )