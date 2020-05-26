黃裕鈞（右）2019年4月陪江啟臣赴美國白宮拜會國安會官員。（摘自黃裕鈞臉書）

被稱「藍營口譯哥」的國民黨發言人黃裕鈞最近低調請辭獲准，成為江啟臣接任黨主席後任命新幹部首位請辭者，引發黨內關注及議論。據指出，黃裕鈞是個人因素，主動請辭黨發言人，日後不排除另安排職務；黃裕鈞受訪表示，的確是個人因素請辭，只能說很謝謝江主席給他空間，其他情形不便多談，不過黨有需要幫忙之處，一定義不容辭。

國民黨主席江啟臣上任後，指派黃裕鈞及文傳會傳播部專員洪于茜、新北市議員陳偉杰、新北市議員江怡臻、國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯等五位年輕人組成發言人團，由五人輪值，其中擔任淡江大學外交與國際關係全英語學士學程兼任講師的黃裕鈞，以義務職不支薪方式擔任發言人，負責兩岸外交事務的發言。

34歲的黃裕鈞是醫療數據產業的創業家，也是藍營的國安外交幕僚，雖然年輕，但能力強且幹練，曾任2020韓國瑜張善政總統副總統競選總部副總幹事、朱立倫主席時期的國際部專員、洪秀柱總統競選辦公室國際組執秘，並多次陪同或安排朱立倫、江啟臣等藍營高層訪美重量人士或機構。

江啟臣補選當選黨主席，大量進用年輕幕僚，長期被江倚重的外交幕僚黃裕鈞成為義務職發言人之一；不料黃就任不到兩個月，即低調請辭，消息在黨內逐漸傳開，引起議論。

知情人士說，其實黃主要是在美國有個人投資的新創案必須長期處理，雖然疫情未解無法赴美，但短期內恐分身乏術，因此主動請辭，江思考後准辭，不過雙方仍保持聯繫，且請黃擔任顧問，黨中央不排除日後另安排其他職務，請其繼續協助黨務工作。

(中時 )