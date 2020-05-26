98歲澳門賭王何鴻燊今(26日)中午被證實病逝，回顧何鴻燊過去傳奇一生，陸媒報導，何鴻燊雖被尊稱賭王，但他坦言自己其實從來不賭，還會呼籲大眾不要沉迷賭博，十賭九輸。他少年時家道中落，後來靠自己去澳門打拚，經營煤油公司與賭場等企業，最終累積出700億港幣（約2706億台幣）身家。

據《新浪娛樂》報導，何鴻燊年輕時接受專訪，說自己很少願意接受「輸」這個字，也絕不願聽到「不」字，想要做的事一定會達到，恆心與毅力成為他成功的關鍵，出身於香港何東家族的他，是何東弟弟何福的孫子，爸爸何世光是商人，何鴻燊13歲時父親經商失敗破產，使他從富少一夕之間跌成窮小子，便下定決心闖出一番事業。

何鴻燊後來一心向學，成功唸到香港大學修讀理科，念到大學第3年時因戰亂休學，他帶著身上僅有的零錢到澳門工作，一開始在貿易公司工作，因表現出色很快就賺到人生第一桶金，他便用這筆錢獨立創辦了澳門火水（煤油）公司，後來又開建築公司，並將野心放到博彩方面。

何鴻燊之後創辦澳門旅遊娛樂公司，得到了澳門博彩專利權，他坦言因舊人不願意放手，自己費了很大功夫才如願，他還因此被恐嚇「可以買副棺材給自己」，一開始民眾也不敢到他賭場，3年後人潮開始出現，證明了他越挫越勇的特質終能挺過時間考驗。

對於賭博這門學問，何鴻燊坦言看多了，自己其實不喜歡賭博，麻將也很少打，反倒勸告年輕人千萬別沉迷賭博，「我一向都勸人賭博當是一種玩耍、娛樂，不要過度沉迷，因為你過份賭未必能贏（我），因為我是抽佣的，但人們往往不聽」。

(中時電子報)