台南市新市區的青農王彥鈞去年拿下「健康優質設施小果番茄競賽」佳作，為了讓農場四季都有作物，他也開始種植蘆筍，除了綠、白蘆筍外，還有少見的紫蘆筍。（莊曜聰攝）

台南市蘆筍栽種以將軍、安定為主要產區，尤其將軍綠蘆筍在農會推廣下有不錯成績，增加農民收益，因此吸引其他地區農民跟進，新市區青農王彥鈞去年底開始種植蘆筍，國內外品種都有，還有市場上較為少見的紫蘆筍，近期正值收成期，雖然採收時頗為累人，但也讓他的農場一年四季都有生產，經營上更充實。

青農王彥鈞在新市區經營農場，也加入青農聯誼會與其他農人互相交流栽種技術，他有2分地搭建溫室專門栽種小番茄，去年首度報名參加全國性的「健康優質設施小果番茄競賽」，就從百餘位農民中脫穎而出獲得佳作獎，相當不容易。

由於小番茄在冬季種植，入春時採收，因此他秋季時也會在溫室內種植小黃瓜，冬季採收剛好可以連貫，但夏季沒有產出，幾經考量，去年底他在溫室旁的3分多農地，以露天方式栽種蘆筍，期間也向許多專家請益栽種技巧，包括園區排水等部分，今年首度採收，成果不錯，也補足農產空窗期。

王彥鈞的蘆筍品種一共有4種，包括台灣在地種、2個國外品種，還有市場上較為少見的紫蘆筍，產期每天約能採收60公斤左右，其中台南種蘆筍雖然筍徑較小，但鮮甜度出色，以宅配通路為主，國外種蘆筍多由盤商收購，紫蘆筍的蘆丁和花青素含量高，有助預防腦、心血管疾病。

王彥鈞表示，蘆筍種植費工、費時，但讓他一年四季都有農作物可以忙碌收成，加上蘆筍也算是高經濟作物，也讓務農的收入更加穩定，雖然過程辛苦，但日子過得更加充實。

(中時 )