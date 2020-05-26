交通部觀光局提前規劃「安心旅遊」補助方案，日前傳出遊樂園、台灣觀巴均被納入補助名單。不過，同樣載運觀光客的桃捷公司及北市雙層觀巴，因為分屬桃園市府及台北市府管轄，目前國際觀光客不來，都沒有被列入補助行列。業者急著喊紓困。

台北市雙層觀光巴士執行長徐浩源表示，自2017年1月上路以來，每年以25至30％在成長，但都處於虧損狀態，好不容易去年稍微有點起色，今年初遇到疫情，業績掉到只剩5％，甚至有零人狀態。

徐浩源說，全世界的雙層巴士幾乎都停了，有在營運的業者只剩公家給錢，北市雙層觀巴作為台灣門面，有情有義繼續跑，但因為掛牌是「市區公車」，不屬於觀光產業，一切比照市區公車處理，但雙層觀巴載客高達90％是外國旅客，說不是觀光產業，很不能接受。

徐浩源表示，北市觀傳局雖有幫忙宣傳、促銷，但對營收沒有實質幫助，建議交通部觀光局列入防疫旅遊或安心旅遊補助方案，讓大家免費搭乘。

除北市雙層觀光巴士外，桃捷公司日前也指出，今年4月日均旅運量比去年下滑58％，其中A12、A13二個機場航廈站日均旅運量減少82％，機場航廈站票箱收入比去年同期短收1.75億元，已向交通部爭取將機場捷運比照桃園機場周邊相關產業，納入紓困補助範圍。

交通部當時回應指出，捷運屬於地方自治事項，盼地方政府先編列預算救急，「自救人救」，如果後續情勢又有變化，交通部再來想辦法。

(中時 )