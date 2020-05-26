台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網即日開跑《端午粽香》5折起活動，看準逐漸升溫的粽子預購潮，momo主打「自由配大組數」粽子組吸引買氣，預估粽子買氣較去年同期成長30%。

新冠肺炎疫情帶旺宅經濟，隨著消費型態轉移、食品網購商機連年增長，momo今年粽子購買潮於母親節過後即陸續發酵，今年眾多知名餐廳飯店也積極搶攻粽子網購商機，讓消費者在家也能享用餐廳等級的美食，像是六福皇宮五星主廚結合台灣在地仙草，搭配上伊比利豬肉、日本干貝祕魯、鮑魚等高級食材，推出的伊比利豬海陸粽；及青葉台菜鎖定養身素食風潮於momo網路獨家開賣的養生福氣粽，透過猴頭菇、栗子、鳳眼果等食材堆疊出豐富層次口感；還有紅豆食府秉持道地傳統江浙上海口味推出的古早味及朱貝鮮粽禮盒，肉質軟嫩適中、滷香陣陣撲鼻，加上精緻外盒送禮也適用。

富邦媒表示，momo歷年端午粽子銷售基本盤非「老字號名店」商品莫屬，人氣商品如得獎常勝軍竹南懷舊鮮嫩竹筍粽，米粒中盡現筍香、肉質鮮嫩不柴，於2020網購端午粽評比中再度受冠軍頭銜加持；南門市場億長御坊經典系列湖州粽同樣為消費者指定購買，其中香菇蛋黃鮮肉粽選用台灣優質圓糯米，加上新鮮現打鹹蛋黃以及特級香菇口口留香；另外像是黑橋牌推出的端陽吉祥粽禮盒，內含2020新品三杯雞腿肉粽、品牌獨家風味黑豬香腸粽、具濃濃道地風味的府城廟口粽，南北粽一次滿足消費者味蕾。

(時報資訊)