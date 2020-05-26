馬光-KY(4139)獲天津政府核准互聯網醫療業務執照，可開始推出互聯網醫療服務，搶攻今年高達逾2000億元的大陸雲端醫療市場商機。接下來，天津馬光將積極爭取互聯網結合天津政府醫保系統，希望力拚在第三季度取得，屆時將可針對天津市1,500萬人口提供互聯網結合政府醫保服務。

大陸雲端醫療產業包括線上問診、健康諮詢、藥品B2C業務、線上廣告與保險合作等多項業務，據國際專業研究機構Frost & Sullivan估計，2018年大陸雲端醫療市場規模為人民幣210億元，今年將增加至人民幣502億元，年複合成長率高達33.5％，正式進入規範化發展的高速增長期，隨著大陸互聯網醫療平台普及化，未來將會進一步拓展至遠程會診、醫藥電商、跨國專家問診等加值型醫療服務，預估2026年將進一步成長至人民幣1980億元，整體市場規模十分龐大。

馬光表示，年初新冠病毒疫情爆發後，互聯網服務平臺的診療諮詢量對比去年同期增長了20多倍，處方量增長了將近10倍，且大陸政府陸續出台互聯網醫療相關政策，天津市政府亦為此特別加速互聯網醫療執照的審核。

馬光表示，「零接觸防疫」為新冠疫情時代的大趨勢，包含線上問診與健康諮詢等線上診療服務及藥品處方籤業務，將會是零接觸防疫醫療的首波業務，天津馬光計畫先從糖尿病慢病管理與一般家醫科等慢病及非急症業務開始推進線上診療，預估今年服務範圍將會從現有天津馬光13個實體診所位處的7個行政區開始，再逐步擴大至天津市全部行政區，由於「互聯網醫療業務執照」無省分區域限制，預計將來會規畫與其他城市醫療專家，甚至與新加坡馬光醫師進行聯合會診，未來可望將互聯網醫療服務拓展至鄰近城鎮及全國各地。

(時報資訊)