金管會主委黃天牧今（26）日舉行上任記者座談會，對於推動金融業打世界盃，黃天牧表示，將透過4監理原則協助台灣金融機構接軌國際、走出台灣。對於自己是興利還是除弊為重，他則認為除弊能使制度更健全、也是興利的一種，並非截然不同的政策目標。

黃天牧表示，金融機構實質經營非常國際化，不是沒進軍國外就不用國際化。他指出，日本許多大型金融機構的海外收益占5成以上，顯示台灣部分大型金融機構勢必要走出國際，若金融機構有意願及能力進軍海外，在制度法規上當然要跟國際接軌。

黃天牧認為，對於協助金融業發展、進軍海外打「世界盃」，在監理制度上應秉持4原則，包括重視並鼓勵創新、執行監理過程需重視比例原則、在市場機制上鼓勵業者競爭，以國際視野提升監理制度等。

對於中共研擬「香港國安法」對金融市場及資金影響，黃天牧表示，金管會身為金融監理機關，目前正密切關注香港及區域間的發展局勢，以及歐美國家對此事件的看法，同時也會督導金融業者做好風險管理，以維護國內金融及資本市場穩定。

(時報資訊)