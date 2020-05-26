55歲「金鐘視帝」吳朋奉驚傳突發的腦中風猝逝，專長腦中風的雙和醫院副院長胡朝榮表示，中風分為血管阻塞腦梗塞以及出血性中風兩類，無論是哪一類，只要中風位置在負責心臟、血壓、呼吸的腦幹，都會很快就致命。提醒若突然發生臉不對稱、手舉不起來等，一定要把握黃金8小時送醫治療。

胡朝榮表示，腦中風導致迅速死亡和發生的位置有最大的關係，腦幹中樞最危急，此外，若是蜘蛛網膜下出血，或是動脈瘤破了造成範圍大的出血也就會很快致命。

腦中風的高風險族群為包含糖尿病、高血壓、高血脂，以及六十歲以上高齡者，不過近年也開始有年輕化趨勢。此外抽眼、喝酒等也較容易發生。而過去研究也有顯示晚上睡眠中，有呼吸中止症候群者，在做夢期交感神經不穩定時，睡眠中突然中風的也不在少數。

胡朝榮表示，一旦出現臉部不對稱、手、腳無力，講話不清楚、突然看不清楚等都是中風的前兆，過去會建議大家把握黃金3到4.5小時的黃金救援時間趕到醫院，不過其實只要在黃金八小時內，給予靜脈溶栓藥物，若無法解決就進一步動脈取栓，在黃金時間內到醫院治療，預後生活自立的機會可以提高一倍。

(中時 )