苑裡鎮立游泳池改為自營運，預計7月1日重新開放。（巫靜婷攝）

天氣轉熱，游泳運動成為熱門首選，苗栗縣通霄鎮立游泳池近期將進行修繕工程，期盼修復過濾系統可重新開放大池，改善電氣設備等可提供更安全舒適的游泳環境，另外苑裡鎮立遊泳池自營運提案，日前也獲代表會通過，預計將於7月1日開放，規畫免費入場造福鄉親。

通霄鎮公所爭取體育署補助約307萬元，加上自籌款共計345萬元，辦理通霄鎮立游泳池修繕工程，近期將與廠商簽約動工，工期為40個工作天，屆時開放時間維持不變，但部分封閉設施會提前公告，力拚7月暑假前完工，給予鄉親更完善的游泳環境。

通霄鎮公所社會課長卓文金指出，目前因過濾系統損壞，大池並沒有開放，此工程除了將修繕過濾系統、電氣系統，也會一併整修烤箱、蒸氣室、盥洗室、置物櫥櫃以及廊道休閒空間等，完工後可望重新開放大池。他強調，施工期間泳池管理安全第一，因此將視工作區域逐步封閉設施。

另外，苑裡鎮立游泳池過去長期委外經營，不過契約到期後，連續幾次招標皆不順，公所今年決定自營運，提案日前獲鎮民代表會通過，針對泳池管理人員及救生員將以勞務採購方式聘任，屆時將上網公告，泳池可望於7月1日重新開放至9月底，並傾向不收門票，提倡游泳運動風氣。

鎮公所主任祕書鄭烱峯分析，苑裡游泳池委外招標不順，主因是游泳人數不多，但廠商不僅要基本營運、救生員等人事成本，還要負擔20幾萬的地價稅，收益入不敷出，若由鎮公所自營運則可減免地價稅。依據公所資料，概估泳池全年收入近40萬元，大部分為學生使用，泳池免費開放，希望民眾不要前往危險水域以免發生憾事。

(中時 )