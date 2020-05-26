全球晶圓代工龍頭台積電5月中旬宣布，將赴美設廠用來生產5奈米晶片，就在短短一周內，南韓科技大廠三星電子也啟動5奈米生產線，由於現在正值陸美科技戰浮上檯面，全球兩大經濟體的對抗白熱化。對此，日媒表示，台積電只專研晶圓代工，這使得三星在策略上就很難操作，華為禁令若持續發酵，三星很有可能將目標鎖定過去關鍵客戶，將使得台積電、三星之爭愈發激烈。

台積電15日宣布有意赴美國亞利桑那州設廠，用來生產5奈米製程，美國商務部也隨後公布最新的華為禁令，任何的企業出貨半導體產品或是相關技術，都必須經過美國政府審查，就在一周後，三星電子也宣布，已經在位於首爾以南的平澤市，啟動第6條晶圓代工生產線，將採用極紫外線（EUV）技術生產5奈米晶片，明(2021)年下半年即可量產，頗有與台積電較勁的意味。

據《日經亞洲評論》報導，華為在4月曾透露，若美國加強禁令規模，將考慮把訂單轉給三星。不過，華為同時也是與三星在手機、電信設備市場的競爭對手。

Cornucopia Capital Partner資深半導體分析師Eric Chen表示，沒有一家科技業者希望向對手下單委由晶片生產的訂單，這也是三星所面臨的問題：科技大廠在下單的同時，也會考慮三星在其他產業的競爭關係。

相較之下，台積電專攻在晶圓代工領域，並依靠先進製程替客戶提供優良的晶片，也不會發生與客戶的競爭關係。

因此，Eugene Investment & Securities分析師Lee Seung-woo認為，三星目前最有效的策略，就是保住自己的客戶來源。過去台積電、三星共同替蘋果A系列處理器生產晶片，但在台積電獨拿蘋果A11 處理器大單後，三星就僅剩下面板及記憶體供貨蘋果。分析師指出，三星將規劃中長期策略，擴張高通、Nvidia等現有客戶訂單，以及鎖定蘋果、Xilinx等過去關鍵客戶，藉此拓展三星業務。

(中時電子報)