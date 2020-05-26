好市多搶先開賣醫用口罩 一張卡限買50片 16:392020/05/26 中時電子報 林郁庭 、 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 好市多搶先開賣醫用口罩 一張卡限買50片。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美式賣場好市多搶先其他通路，於線上平台上架一般醫用口罩。（摘自好市多官網） 中央流行疫情指揮中心宣布6月1日起正式開放口罩可進行自由買賣，今（26）日發現美式賣場好市多搶先其他通路，於線上平台上架一般醫用口罩。一張會員卡限購一入，等同可以買到50片口罩，價格曝光後也引發網友熱議。 對此，好市多向《中時電子報》表示，該款口罩其實上周就已經開賣了，是國外進口貨源。國內開始自由買賣後，好市多會考量是否向國內廠商購買，目前也只開放線上購買，每位會員憑1卡限購1入。實際查看售價，50片口罩賣599元，換算下來一片近12元。 (中時電子報) #好市多 #搶先開賣 #醫用口罩 也許您會感興趣 生活熱門新聞 吳朋奉為何猝死？醫揭背後恐怖原因 - 生活 好市多餐包驚見2隻大蟑螂 賣場經理回應了 - 生活 振興券面額出爐 這裡不能用 - 生活 銀霞控台大醫療疏失 醫：我比她更委屈 - 生活 梅雨鋒面這天結束 周二晚起雨勢最強 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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