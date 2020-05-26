美式賣場好市多搶先其他通路，於線上平台上架一般醫用口罩。（摘自好市多官網）

中央流行疫情指揮中心宣布6月1日起正式開放口罩可進行自由買賣，今（26）日發現美式賣場好市多搶先其他通路，於線上平台上架一般醫用口罩。一張會員卡限購一入，等同可以買到50片口罩，價格曝光後也引發網友熱議。

對此，好市多向《中時電子報》表示，該款口罩其實上周就已經開賣了，是國外進口貨源。國內開始自由買賣後，好市多會考量是否向國內廠商購買，目前也只開放線上購買，每位會員憑1卡限購1入。實際查看售價，50片口罩賣599元，換算下來一片近12元。

(中時電子報)