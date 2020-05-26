本月25日是非洲聯盟成立紀念日，世界衞生組織當日召開記者會，來自衣索比亞的總幹事譚德塞指出，非洲的新冠肺炎病例數只佔全球1.5%，形容非洲是受疫情「影響最輕的地區」。聯合國秘書長古特雷斯同日則敦促，非洲各國應積極響應在疫情期間停火的呼籲。

譚德塞在記者會指出，非洲的確診病例僅佔全球病例的1.5%，死亡人數更不足全球的0.1%；但承認可能有病例漏報，或根本未確診。他指，非洲抗疫有方是因為當地有應對伊波拉、黃熱病、麻疹等多種傳染病的經驗，又讚揚非洲聯盟面對疫情反應即時。

古特雷斯同日表示，在疫情打擊下，追求非洲建設和全球永續發展目標（SDGs）的進程「有脫軌風險」，因此他再次「敦促非洲領袖展開廣泛持續的磋商，以緩和選舉季的緊張局勢，並維持民主制度」。

古特雷斯又對非洲多國響應停火及對抗暴力表示歡迎；他指出，喀麥隆、蘇丹和南蘇丹的武裝組織已響應號召，單方面宣布暫時停火，希望其他勢力及非洲各國政府採取同樣行動。

非洲疾控中心25日宣布，洲內新增7415件新冠肺炎病例，全洲病例突破11萬人，其中3348人死亡。南非繼續是疫情最嚴重的國家，有近2.3萬人染疫，其中429人病死；埃及則以逾1.7萬件病例位居其後，共有764人病死。

(中時 )