華固訂除息基準日為6月16日 每股配發7.5元 16:472020/05/26 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華固建設（2548）今（26）日召開股東和董事會，並訂除息基準日，為6月16日，每股配發現金股利7.5元。依今天收盤價93.2元計，現金殖利率為8.04％。 華固今天董事會決議，配發去年度現金股利，每股達7.5元。並訂除權（息）交易日為6月10日，最後過戶日為6月11日；除權（息）基準日，為6月16日。 另外華固今天也進行董事改選，董事長鍾榮昌成功蟬聯董事長寶座。 (工商 ) #華固 #基準日 #配發 #並訂 #除權 也許您會感興趣 推薦閱讀 華固董座鍾榮昌：房市回溫 下半年會更好 04:102020/05/22 財經要聞 響應招商一條龍 華固新莊建廠辦 04:102020/05/22 地方新聞 「警察夏季制服更換透氣材質 ，警用安全帽應由機關配發」記者會 16:182020/05/22 政治 慧洋將配發股票股利0.25元現金股利1.5元 11:302020/05/22 財經 華固 Q2獲利將衝高 04:102020/05/24 證券．權證 營建家族有5好 後市不看淡 04:102020/05/26 證券．權證 華固建設董事長鍾榮昌主持股東會 罕見回嗆職業股東 10:072020/05/26 財經 《營建股》華固股東會 董座：抓住市場變動順勢而為 10:002020/05/26 財經 《營建股》疫情若再來 華固鍾榮昌：房市將重返冷清 11:252020/05/26 財經 口罩之亂再起 康匠：海外買家一次訂上億片 12:362020/05/26 生活 財經熱門新聞 停牌等於變壁紙... 老謝驚揭港股末日景象 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 台積電今年遭砍70萬張 殺手是油國基金？ - 財經 沒有拋棄華為！5G霸主搖搖欲墜 台積電120天急救援 - 財經 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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