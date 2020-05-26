華固建設（2548）今（26）日召開股東和董事會，並訂除息基準日，為6月16日，每股配發現金股利7.5元。依今天收盤價93.2元計，現金殖利率為8.04％。

華固今天董事會決議，配發去年度現金股利，每股達7.5元。並訂除權（息）交易日為6月10日，最後過戶日為6月11日；除權（息）基準日，為6月16日。

另外華固今天也進行董事改選，董事長鍾榮昌成功蟬聯董事長寶座。

(工商 )

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