金管會主委更替，政策會如何變化？新任金管會主委黃天牧26日表示，他會延續前金管會主委顧立雄的政策，但他與顧立雄風格不同、所學不同、長相不同、財富不同，過去經歷也不同，因此每位主委也都會有自己的想法，但不代表政策會大不同，希望外界不要特別去突顯、比較。

前金管會主委顧立雄已轉任國安會秘書長，原金管會副主委黃天牧升任主委，黃天牧在金融監理體系將滿36年，對金融市場、政策沿革都相當熟悉，外界更關心黃天牧上任後究竟會重興利還是偏除弊，對此黃天牧強調，興利與除弊未必是二分法，如顧立雄強化金融大股東最終受益人申報、強化委託書管理、保護吹哨者等，都是看到一些個案去強化管理，但制度的改革也是一種興利。

黃天牧也談到金管會政策是延續的，而他與顧立雄風格不同，所學亦不同，他也開玩笑說二人長相也不同，財富也不同，同時每個人都有自己道路，顧立雄是知名律師，到金管會後開創很多政策，而黃天牧表示金融施政他亦有他個人的想法，但不表示金管會有很大不同。即政策仍是會延續，但執行方式及升級部分會略有不同。

(工商 )