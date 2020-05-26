陳昇將於5/31在誠品敦南熄燈紀念活動「星空下的Live騷動」擔任壓軸演出，是他農曆年後至今的首度公開表演。受新冠肺炎疫情影響，他今年已接下的春酒活動皆取消、延期，拍攝紀錄片的計劃停擺，直到近日疫情趨緩，才又有許多活動廠商上門詢問檔期，而他每年都會舉辦跨年演唱會，目前則是正常籌備中。

防疫期間，陳昇維持運動習慣，每天騎腳踏車、游泳，讓自己肺活量保持在最佳狀態，他這兩年也開始畫畫，累積了不少繪畫作品，他已經20年沒有一個人去旅行，去年就計劃今年4月要去火地島旅行，還有朋友送他機票，一切準備就緒，卻因為疫情而暫緩成行。

他因為很多活動延期，多出了很多時間寫歌，而他本來就是靈感豐沛的創作人，過去兩年發了4張專輯，產量相當大，今年更多了充裕的時間創作，可望在年底再推出新專輯。

而陳昇Ｌive演唱魅力十足，受邀在敦南誠品閉幕日「星空下的Live騷動」壓軸開唱，他按照往例帶band演出，用最熱情的嗓音飆唱一連串經典歌曲，當天還有四分衛、旺福、脆樂團、昆蟲白等樂團輪番登場，在一樓戶外廣場舉行，和現場觀眾一起向敦南誠品說再見。

(中時 )