高市觀光局6月推動「城市探險月」，搶攻國旅市場。（柯宗緯攝）

高市觀光局6月推動「城市探險月」，其中一項主題為攀樹體驗。（柯宗緯攝）

高市觀光局為振興國旅市場，6月主打「城市探險月」，推出野外祕境探險、自然生態探索、城市風格冒險3大主題，以及海上重帆體驗、斯巴達障礙賽等7項活動，多元遊程包山又包海，感受高雄不同風貌，鼓勵民眾走出戶外，強化身心。

觀光局長邱俊龍指出，後疫情時代，6月以戶外探險為主題的「城市探險月」，推薦民眾私房景點與全新遊程，以需要體力的活動為主，像是斯巴達障礙賽因疫情關係各國暫停，台灣首場選在高雄崗山之眼、阿公店水庫展開25項障礙賽。

邱俊龍提到，3大主題將配合業者推出，走訪有高雄「阿塱壹」美稱的柴山天威古道祕境，及寶來花賞溫泉公園推出溫泉搭配極限設施體驗遊程；動物園夜宿營、攀樹體驗及壽山國家自然公園仲夏森遊借位拍照活動；斯巴達障礙賽、美利達單車漫遊及海線推動重型帆船體驗。除斯巴達外，其餘活動有意深耕為常態性遊程。

除了月月有精彩活動外，邱俊龍表示，5大觀光景點免費入園，包括壽山動物園、崗山之眼、寶來花賞溫泉公園、鼓山洞、旗津貝殼館，而觀光局16個景點的商店，除可參加「高雄振興購物嘉年華」滿500元抽獎外，再加碼滿500元可折抵100元。

副市長葉匡時表示，4月推出的「軍事觀光月」活動有超過5 000人參加，「軍事走讀之旅」更是名額秒殺，並於5月接續加碼推出第二梯次半價優惠活動。

(中時 )