考照達人陳彥勝於退伍6年間取得職安甲、乙級、就服員乙級與照服員、堆高機、起重機單一級共6張證照。（吳江泉攝）

空軍中校退伍的考照達人陳彥勝，於退伍6年間取得職安甲、乙級、堆高機、起重機單一級、就服員乙級與照服員共6張證照，公司看重他擁有就服員乙級證照，想培育他為專業人資人員，透過勞動部高屏澎東分署人才資源發展中心相關資源與課程協助，成為公司建立人才發展制度時的得力助手。

陳彥勝說，退伍後曾當過保全，也到高鐵、日月光、中鋼承包商擔任過工人，為了就業及加薪考量，運用勞動部高屏澎東分署產業人才投資方案課程進修後考取多張證照，考量年齡體力難以應付工業類型工作，因而決定取得就服員及照服員乙級證照，為自己轉換跑道做準備。

在證照加持下，陳彥勝進入清潔公司擔任職業安全衛生人員，因他同時擁有就服員乙級證照，公司有意培育他為專業人資人員，推薦他到勞動部高屏澎東分署TDC參加勞工諮詢服務，陳彥勝認識自己的特質後，首先調整了自己與人交流的溝通方式，提升應對進退的技巧。

陳彥勝參加人資培力等課程，建立專業人資所需具備的人才招募與培育能力，精進及突破自我；透過TDC課程，他學習到人力資源的專業知識，目前已能協助公司招募人才，也在課程中擴展職場人脈，為自己加分，逐漸朝專業人資人員邁進。

勞動部高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻表示，透過TDC引導，勞工夥伴更能探索出自己的特質與工作價值，進一步在職場發揮優勢，甚至開啟跨領域職涯發展，提升職場競爭力，想了解TDC的服務，歡迎訂閱「TDC人才資源發展中心」Linkedin或電洽07-6220253人才資源發展中心。

(中時 )