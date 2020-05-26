照顧母親多年的蔡明岳，近日申請到重度居家醫療，醫護人員會直接到府看診、抽血及換尿管等工作，讓蔡明岳直呼方便許多。（吳建輝攝）

今年54歲的身心障礙者蔡明岳，為了照顧中風癱瘓的媽媽，自行研發設計改良輔具，方便將媽媽從床上移到輪椅，讓復康巴士載到醫院看病，蔡明岳說，照顧媽媽是他必須做的，雖然很辛苦但他甘之如飴。

蔡明岳表示，１歲時發高燒導致小兒麻痺、雙腿萎縮，還有嚴重的脊椎變形，長年用輪椅代步，本來是媽媽照顧他，但11年前媽媽中風癱瘓後，得換他來照顧母親，但光要把媽媽送到醫院回診，就是一項大工程，所以才開始設計輔具，

蔡明岳說，曾經受到二林喜樂保育院「喜樂阿嬤」的照顧，他說阿嬤影響他很大，幫助他從低潮走出來，因為自己也是身障者，所以更能了解輔具適合什麼樣的殘障朋友，為了開發他還參加職訓學習基本電學、電機課程等。

蔡明岳說，因為自己身體也不方便，還要照顧年邁的老母更是困難，因此設計輔具，給自己及媽媽使用，還幫其他身障朋友設計專用輔具，像是「小天車」、「升降輪椅」、「三輪電動代步車」等等，他希望能透過他所設計的輔具，來幫助更多人。

(中時 )