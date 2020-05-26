影帝吳朋奉猝逝，相驗結果出爐，為25日凌晨因腦中風在家中過世，吳朋奉的住處照片也跟著曝光，媒體報導，吳朋奉一個人住在板橋一處公寓的頂樓加蓋，不過根據經紀公司透露，吳朋奉的片酬一集至少7萬元，友人則爆料，吳朋奉並不缺錢，會住在鐵皮屋全因節儉。

吳朋奉生前曾在臉書自曝，吃完麵拿出錢包一看，只剩31塊錢，還擔心老闆會不會報警，雖然老闆說不要緊，但他還是堅持去領錢，不會白吃白喝。《聯合報》報導，吳朋奉生前相當節儉，經紀公司透露，他的片酬一集至少7萬元，並不缺錢，但金錢觀念很省。

據了解，55歲的吳朋奉平常一個人住在新北市板橋一處公寓的六樓頂樓加蓋，住在5樓的姪女25日下午上樓才發現吳朋奉倒在陽台。根據經紀公司說法，吳朋奉生活節儉，沒有買房子、身上也沒有名牌，平常除了抽煙、喝酒幾乎不花錢，他的片酬約一集7萬，在演藝圈算高，不過他也很挑劇本，對演戲要求很高。

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(中時電子報)