周永明重現江湖!由宏達電(2498)創辦人周永明一手打造的XRSPACE，今(26)日大動作宣布，與中華電(2412)及全球夥伴共同揭曉XRSPACE MANOVA，首創為大眾用戶設計的新世代VR(虛擬實境)社交實境世界平台，端出首款支援5G的VR一體機裝置XRSPACE MOVA，預計第三季在台灣市場電信通路率先上市，XRSPACE今日舉辦國際記者會，宣告周永明再度揮軍VR市場，與老東家宏達電戶別苗頭。

周永明表示，5G即將到來，好比時間回到2002年，台灣甫走進2.5G，這象徵一個全新的網路架構，5G同樣也是一個新的望路架構，所以必須創造出全新的架構、體驗，新的應用都必須因應5G而生，而非只是速度的改變，今天智慧型手機的體驗儘管可以讓人聚集再一起，但其實還是受限的，但是人類的互動遠超過這些方式，所以現在必須有超越智慧型手機的方式，這就是社交實境，不論是虛擬互動或是實體互動，該互動方式可以更沉浸、更自然，那就必須透過5G，自己的初衷就是把人們帶在一起，把XR帶給一般人，讓一般消費者在虛擬的環境更方便、自然的溝通。

周永明表示，自從VR推出以來，其實還是有很多消費者都無法體驗，這其中有非常多障礙，相關市場聲音不外乎「複雜」、「太精密」、「內容和生活相關度低」，以及「攜帶不方便」， 故大部分市場應用還是偏向B2B市場、少數族群或者是遊戲玩家，所以要做的就是改變這個印象，他談到，過去3年，自從成立XRSPACE，要挑戰的就是解決這個既定印象，希望這個硬體非常直覺，體驗可以和生活息息相關，VR是讓大家都可以使用，包括運用在教育、日常生活的互動。

XRSPACE MOVA虛擬實境一體機搭載高通Snapdragon 845，無須連接任何外部電腦，也無須設置任何的控制器，單靠雙手即可跨入與諸多內容夥伴共築的XRSPACE MANOVA行動VR平台，滿載從社群、媒體、購物，到娛樂類型的豐富內容，XRSPACE MOVA是首款能支援5G的虛擬實境一體機，且有著直覺手勢操作，無須控制器的社交實境世界平台XRSPACE MANOVA，也能結合如中華電等各產業大眾品牌夥伴，持續壯大豐富的內容與場景，接與老東家宏達電HTC VIVE較勁意味十足。

XRSPACE今也公布合作夥伴，除中華電外，還有永慶房屋、空中英語教室、風潮音樂、KLLOK、三貝爾教育集團、東森購物、Futuretown、iStaging、Vogue、弋果國際教育文創、studio2 Animation Lab、MagicLOHAS等，內容涵蓋消費、不動產、教育、時尚、遊戲等各個領域。

今日XRSPACE活動中，包括中華電執行副總林國豐、電視人王偉忠、超馬選手陳彥博、空中英語創辦人彭蒙惠等人都到場。

XRSPACE MOVA預計今年第三季於電信通路開賣。

(時報資訊)