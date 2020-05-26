隨著中鋼7月單月內銷盤價翻揚向上，中鋼集團的中鴻(2014)於今日開出的6月內銷盤價全面平盤，優於市場預期的小跌，顯示穩價的企圖心，另外，外銷盤價並領先反彈。整體盤價以平高盤開出，中止第二季以來的跌勢。

中鋼上周已公布7月單月內銷盤價止跌反彈，由於中鋼6月盤價續跌，因此市場預期中鴻6月盤價並不會漲，可能小跌；中鴻今日開出的6月盤價先行回穩，7月內銷盤價可望進一步開高，加上迎接下半年鋼市旺季，可望帶動營運逐步回溫。

中鋼上周五開出7月以及第三季內銷盤價，呈現分流不同調的情況；隨著國際鋼價止跌反彈，中鋼7月鋼價同步止跌反彈，平均漲幅1.87%；季盤在第二季走升後，第三季回檔，平均跌2.05%。中鋼認為整體鋼市轉正確立，加上下半年為產業傳統旺季，鋼鐵需求回復可期。

中鋼4月內銷盤價一度上漲，由於新冠肺炎疫情延燒，5、6月內銷盤價轉跌。

受全球疫情延燒影響，中鴻第二季以來盤價也比上季走跌，4月盤價反轉下跌，主要產品內銷熱冷軋鋼品每公噸均小跌300元，5月內銷盤價續跌，內銷熱軋每噸降900元，內銷冷軋降600元，跌幅擴大。今開出的6月包括內銷熱冷軋及鍍鋅等鋼品則全面維持平盤。

外銷方面，5月的外銷價轉跌，熱冷軋調降介於20~30美元。6月外銷價也續跌，視地區及產品每噸再降20~30美元。今日開出為7月外銷盤價，率先調升，每噸漲20~30美元。

(時報資訊)