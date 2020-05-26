坊間盛傳胡蘿蔔(紅蘿蔔)吃太多，會導致維生素A中毒。食藥署26日表示，維生素A為脂溶性維生素，是維持人體正常視覺功能、生長發育及組織分化所必需之維生素，正常成人對維生素A的上限攝取量是每日3,000微克視網醇當量。

食藥署特別指出，長期食用大量動物肝臟、魚肝油或服用高劑量補充劑為造成維生素 A 中毒之主要成因。

食藥署解釋，一般維生素Ａ造成之急毒性症狀，會有噁心、嘔吐、頭痛、腦脊髓液壓力增大、暈眩、視力模糊及肌肉不協調等現象，只要確定不是肝臟病變引起的黃疸，「停止食用過量維生素Ａ及經治療後，堆積在體內的維生素Ａ就會自然排除」。

食藥署提醒，民眾應該保持均衡飲食，養成健康的生活習慣，適當運動並維持理想體重，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。如有身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方或謠言而延誤就醫時機。

(工商 )