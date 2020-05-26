曾之喬、辰亦儒今年小年夜公布結婚喜訊，日前辰亦儒上大陸實境節目「婚前21天」和吳尊夫妻視訊聊天，被吳尊催生時意外脫口「3個月內不能說」，引發外界揣測是否有喜了，對此曾之喬26日和陳庭妮出席屈臣氏代言活動，被問到事後有沒有唸老公？曾之喬笑說有問老公「你覺得那笑話好笑嗎？」辰亦儒則回她「太習慣跟兄弟鬥嘴，不好意思下次會注意」。

曾之喬特地身穿白色緊身洋裝搭配高跟鞋出席活動，似乎刻意要破除懷孕謠言，對於外界頻頻關心生子進度，曾之喬透露，兩人手上今年都還有戲，不希望破壞劇組計畫，不會刻意避孕或懷孕，被問到是否今年不會懷孕，曾之喬則語帶玄機「這我不敢下定論，但沒有刻意避孕或懷孕」。

出道以來對於戀情相當保護，婚後終於能放閃，曾之喬說「對嘛，一切就是那麼自然」，她笑說自己算是上個世代的藝人，「那時戀情，公司都說不要說，我也很習慣，從小到大沒體驗正常自然關係的戀情，也不能說失而復得」。曾之喬說到兩人在路上會牽手，有時會被粉絲隔十公尺「偷拍」，因為被粉絲認出「回頭率」太高，還是不喜歡太高調。

若真的懷孕，曾之喬說「我是滿誠實又簡單的人，真的有小孩會跟大家講」，也笑說當初新聞傳出，有朋友哭著打來問，包括好友劉品言也打來問「快告訴（懷孕）是不是真的，是真的我現在就要哭了」。兩人交往多年，婚後互動沒什麼改變，她透露自己是工作狂，婚後最高紀錄三天沒出門，有讓辰亦儒嚇一大跳。

曾之喬、陳庭妮出席屈臣氏代言活動。（粘耿豪攝）

因曾之喬公佈喜訊，陳庭妮被問是否也會突然公布好消息？陳庭妮則說「我覺得時候到了再說吧」，她自認談戀愛是私密事，不會公開放閃，就算結婚後也是。至於陳庭妮和傳了7年的緋聞男友胡宇威也被同步關注，她說「就真的是好朋友，也沒有怎麼樣」，面對一旁曾之喬不斷被問懷孕，曾之喬突然「聊姐」上身反問陳庭妮感情狀態，下秒還自嘲「我怎麼變記者了」，更對陳庭妮說「希望你不會被問到懷孕的事」。

曾之喬透露和陳庭妮早認識，有次在時尚晚宴碰到「我第一次參加時尚晚宴，不知所措，對自己穿搭沒信心，但妮妮在我眼裡就是偶像，又漂亮、跟時尚圈關係很好，大方活潑時尚，我跟孟耿如兩個很尷尬的人」，不過兩人這次首度在工作上碰面，反倒是曾之喬話多，此外陳庭妮也被爆料喜歡光腳，她自曝「我會為了不穿拖鞋，把家裡地板擦很乾淨，可能從小被媽要求要穿室內拖，比較反骨」，近期也因疫情多在家，多了時間整理硬碟照片、卡片，疫情讓自己更宅，找回不少回憶。

(中時 )