高雄市長韓國瑜罷免投票案下週六登場，國民黨今天在臉書粉專發文，列舉五項事例，直指民進黨「全面追殺韓國瑜」、「國家機器動得很厲害」，並質疑去年大選期間，在網路說一句蔡英文壞話就會被調查局約談，說是假消息；如今罷韓團體用法務部logo作假文宣，法務部長說「能原諒就原諒」，難道「綠色就是原諒的顏色」？

國民黨說，民進黨前主席卓榮泰曾說過的「政黨不會介入罷免行動」，但事實上民進黨不但立委公開連署、成立專案小組影響民意，更誇張的是連行政院各部會都跳出來全力追殺韓國瑜。

國民黨列舉「wecare高雄」冒用法務部logo製作反罷免將觸法的圖卡；高鐵提出大學生優惠的罷韓專車；國防部因時間卡罷免案，竟延期三軍大學指參考試；網軍在網路上瘋傳高雄淹水假訊息；中選會主委李進勇為了罷韓，竟宣稱借不到投開票所，就「頭剁下來給你」。

國民黨說，法務部長蔡清祥在立法院備詢時，居然對於法務部假文宣的事件，說出「能原諒就原諒」，如此荒謬的言論，難道法務部覺得台灣人很健忘嗎？去年大選時期，只要在網路說一句蔡英文的壞話、批評一下政府施政的問題，就會立刻被調查局約詢的，怎麼才過不到幾個月時間，假消息、假文宣怎麼突然就變得沒那麼嚴重，能原諒就原諒呢？如果連法務部自己都無法堅守法律的底線，這樣要如何讓國人相信司法？

國民黨指控，蔡政府現在全面發動國家機器，介入罷免投票活動，已經讓這次的罷免案，蒙上政治干預、政治操弄的陰影。國民黨要誠摯地奉勸蔡總統，如果民進黨真的在乎台灣的民主價值，請不要再把人民與民意，當成爭權奪利的工具了。

(中時 )