俄羅斯裔藝人安妮的前經紀人趙崇伶涉多起演唱會詐欺案，就連安妮本人都控訴被積欠逾150萬元酬勞。安妮提告給付酬勞，但趙女多次藉口身體不適請假沒出庭，台北地院今再開庭，安妮的律師高振格請求法官以依一造辯論判決，法官庭末諭知6月12日宣判。

安妮指控，趙崇伶是汎迪國際廣告有限公司負責人，2014年與她簽訂3年經紀合約，期滿後1年汎迪仍可享獨占權，繼續安排演出、廣告代言；2017年7月汎迪公司登記證被廢止，趙女繼續幫她安排工作，卻積欠演出報酬。

刑事部分安妮提告詐欺，趙女向檢察官辯稱，後來是以麥斯平方文創有限公司替安妮接洽工作，但因被倒帳400多萬元，資金周轉困難，才會延遲給付酬勞，安妮都知道這些事；台北地檢署調查後，認為趙女雖積欠部分酬勞，但未施以詐術，依罪嫌不足處分不起訴。

民事部分，安妮提告請求趙女給付積欠的150萬餘元酬勞，但趙女只有2次調解現身，雖然態度表現的很誠懇，但後續有5、6次都以身體不適、照顧母親為由，調解當天早上才臨時打電話請假。

北院今首開庭，趙女又藉口身體不適請假，律師高振格不滿表示，她已不是第一次這樣，且都未提出診斷證明，根本沒有誠意解決問題，認為請假不合法，且沒有再調查其他證據的必要，請求法官依一造辯論判決。

法官庭末諭知6月12日宣判，但若趙女有提供診斷證明，證明請假合法，將再視情況決定是否再開辯論。

趙女另涉許多詐欺案件，她曾誆稱舉辦玖壹壹、韓男BTOB、韓團VIXX、林俊傑、劉德華演唱會，吸引金主投資，收了錢卻沒辦演唱會，均遭依詐欺罪起訴。台北地院本月20日開庭，趙女也無故未到，被害人當庭表示無奈，請求法官重判。

(中時 )