澳門賭王何鴻燊病逝，信德集團代表何氏家族發文悼念。（取自「今日頭條」）

澳門賭王何鴻燊去世，信德集團代表何氏家族發文悼念，深切哀悼「我們的領䄂何鴻燊博士」， 內文稱懷著極其沉痛的心情，代表何鴻燊博士的先室何黎婉華、遺孀藍瓊纓、三太太陳婉珍、四太太梁安琪，以及他的子孫宣布，何博士在所有家人陪伴下於2020年5月26日在香港養和醫院安詳辭世，享年98歲。

何博士一生德高望重，以睿智遠見、開拓創新，面對挑戰時，永不說「不」，深受敬重。何博士言傳身教，鼓舞人心，我們永遠以他為典范。他教導我們要常懷求知之心，不斷探索新的領域，以堅韌積極的態度迎接挑戰；擁抱關愛和同理心，取諸社會，用諸社會；他亦時刻耳提面命我們珍惜我們的文化傳統，愛我們的國家。

在緬懷何博士98年來數之不盡的卓越成就之際，他的個人魅力、幽默感，以及對舞蹈的熱愛也音容宛在，深受懷念。在我們的心目中，何博士傳承了無私的大愛。雖然我們知道這一天終會來臨，但仍無減我們難以言喻的傷痛。何博士將永遠留在他的家人，以至所有曾受惠於他的幫助和鼓舞的人心中。

(中時電子報)