新冠疫情讓美陸兩國關係全面惡化，曾註有《注定一戰—美國和中國能夠逃出修昔底德陷阱嗎？》一書美哈佛大學教授長艾利森（Graham Allison）表示，兩大強權的敵對可能不僅導致第一階段貿易協議的破局，雙邊持續就疫情與病毒起源彼此責罵，最終導致雙輸局面。

據美媒《CNBC》報導，艾利森向《CNBC》節目「Squawk Box Asia」表示，正當疫情重創美陸兩國經濟，不論是美國總統川普或是中國大陸國家主席習近平都正在尋求內部控制疫情，但美陸關係全面惡化的結果可能是兩敗俱傷，他希望雙邊切勿在此期間做出「永久性的傷害」。

艾利森解釋，兩大經濟強權全面敵對，可能導致第一階段貿易協議全面破局，雙方仍持續針對病毒起源針鋒相對。除了艾利森之外，其他專家早警告，在新冠疫情爆發之前，北京就可能面臨有困難滿足初階貿易協議之中的承諾，此一協議要求大陸以2017年基準，至2021年再額外購買2千億美元的商品與服務；然而疫情爆發，讓北京要履行此一條件更為困難。

也有專家警告美陸之間緊張局勢上升將導致新冷戰。不過布魯金斯學會（Brookings Institution）中國中心主任李成表示，即使兩國關係惡化速度比預期還快，但沒有一邊已經準備好面對如此局面，並表示「我不認為雙邊的政策制定者真的準備好這樣的戰爭」，「戰爭是毀滅性的，不會有贏家，我認為這種戰爭應該防範、可以防範，也必須如此」。

(中時電子報)