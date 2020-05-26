「澳門賭王」何鴻燊的一生。

「澳門賭王」何鴻燊今（26）日病逝，享耆壽98歲。港媒報導，何鴻燊生前人脈超廣，擁有北韓唯一一間合法賭場，甚至在伊朗境內開辦賽馬，據傳美國聯邦調查局（FBI）非常希望吸收何鴻燊為線人。

香港01報導，1999年，北韓前最高領導人金正日統治期間，何鴻燊就已斥資約2.33億港幣，在平壤羊角島國際飯店設立北韓唯一合法賭場。

911恐怖攻擊事件後，2003年，美英聯軍準備攻打伊拉克，以剷除海珊（Saddam Hussein）政權，當時何鴻燊就引述不具名北韓高官指出，平壤願意收留海珊及其家人，還指出，海珊願意下台，並且重新舉行民主選舉，唯一的條件是，參選的候選人不接受美國的競選經費，以確保伊拉克內政不受美國干預。外界因此相信，賭王在北韓確實有相當的人脈。

不只北韓，何鴻燊也在伊朗開辦賽馬，在菲律賓前獨裁總統馬可仕（Ferdinand Marcos）統治期間舉辦賽船活動。《紐約客》（New Yorker）2012年的一篇文章就指出，何鴻燊人脈之廣，讓FBI想吸收他為線人，不過最後FBI並沒有成功。

(中時電子報)