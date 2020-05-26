韓國遊戲公司Hound13開發的3A級動作RPG手遊《Hundred Soul百魂戰記》今（26）日全新推出封印已久的戰鬥祭司「索拉」，並公開即將降臨的挑戰BOSS漆黑魔獸「涅卡爾」，揭開奧羅拉大陸不為人知的塵封往事。炎炎夏日發威，官方也限時復刻推出泳裝系列時裝，邀請玩家清涼一夏！

全方位戰鬥祭司「索拉」正式上陣(圖/智凡迪科技 提供)

全方位戰鬥祭司「索拉」正式上陣

戰鬥祭司與治癒型祭司不同，是以轉化光明神聖力量發動攻擊，亦能增強隊友的戰鬥力，在戰場上主要擔任輔助的角色。全新登場的副官「索拉」更是戰鬥祭司中的佼佼者，敵人一旦遭受「神聖之光」擊中便會呈現暈眩、感電的狀態，而「神聖之光」也會形成護盾保護隊友，免受一定程度的傷害，如與同樣擅長附加感電的「提歐」或是擊暈的「菲力帕」搭配，將發揮事半功倍的強大效果。

(影片來源/YouTube/Hundred Soul百魂戰記)

漆黑魔獸「涅卡爾」即將降臨 迎接更艱難挑戰

隨著「索拉」的現身，與其仇恨糾纏的漆黑魔獸「涅卡爾」也將於不久後降臨「奧羅拉大陸」，開啟新的挑戰關卡，玩家將親身經歷當年「索拉」與前任救世主「托雷多」聯手對抗魔獸「涅卡爾」一戰，見證「索拉」的堅強與「托雷多」不同一般的傻勁與勇敢。只要成功擊敗「涅卡爾」就能獲得最新武裝「暗黑界限」、「謎之鎖鏈」、「暗影騎士」等的製作材料，為救世主征戰提供更多助力。

「暗黑界限」與「謎之鎖鏈」是目前唯一具有束縛能力的主武器與輔助武器，在面對潛伏或隱身的敵人時，如能掌握時機發動束縛，將可快速給予敵人致命一擊。而「暗影騎士」則有暈眩與支撐的抗性，可有效減低束縛傷害，提供救世主更多防護的手段。

「暗黑界限」為救世主增添新助力(圖/智凡迪科技 提供)

夏日泳裝系列限時回歸！

隨著夏季到來，救世主們已漸漸感受到熱浪威力，去年暑假備受玩家喜愛的「涼爽夏天渡假」、「保護大海的海洋守護隊」等泳裝系列時裝即日起至6月2日限時回歸！未曾入手泳裝系列的救世主可要把握機會，與副官一起換上泳裝，為炎炎夏日注入一股清涼。

泳裝系列時裝限時回歸(圖/智凡迪科技 提供)

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