【現場直播】磐石艦染疫調查結果如何？國防部記者會最新說明｜2020.05.26

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布本次敦睦艦隊COVID-19群聚疫情調查結果，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例和8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，且感染源不明，顯示3月當時國內有零星社區感染個案，然而經密切監測與追蹤，本起群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。

對此，國防部在五點召開記者會，要說明該案的最新調查結果。

(中時電子報)