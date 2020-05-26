直播》敦睦艦隊染疫調查 國防部召開記者會說明 17:012020/05/26 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 敦睦艦隊磐石艦。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】磐石艦染疫調查結果如何？國防部記者會最新說明｜2020.05.26 中央流行疫情指揮中心今(26)日公布本次敦睦艦隊COVID-19群聚疫情調查結果，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例和8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，且感染源不明，顯示3月當時國內有零星社區感染個案，然而經密切監測與追蹤，本起群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。 對此，國防部在五點召開記者會，要說明該案的最新調查結果。 (中時電子報) #調查結果 #敦睦艦隊 #國防部 #召開 #記者會 也許您會感興趣 推薦閱讀 時代力量立委邱顯智、王婉諭刑法修法提案記者會 16:172020/05/22 政治 「警察夏季制服更換透氣材質 ，警用安全帽應由機關配發」記者會 16:182020/05/22 政治 「中海艦個案談國軍歷史除役艦艇文資保存 」記者會 16:192020/05/22 政治 澎湖台北兩頭跑 陳時中記者會「開習慣了」 16:132020/05/22 生活 周六南下墾丁將遇大雨 陳時中眼一瞄：想買木屐 18:592020/05/22 生活 今再度零確診 疫情記者會首度移師屏東 13:142020/05/24 生活 國防部說明 軍退公職停領優存 15:342020/05/24 軍事 陸兩會外長記者會 王毅罕見大談台灣問題 16:552020/05/24 兩岸 弘光生飆創意 仿「時中」記者會超搞笑 16:122020/05/25 生活 市長開記者會宣佈購物節將登場 今年首獎各界引頸企盼 19:482020/05/25 生活 政治熱門新聞 高雄大雨後這畫面 網驚：神奇的事發生了！ - 政治 趙少康痛宰罷韓網紅 網大呼過癮！ - 政治 罷韓最新「封關」民調 最終結局驚人！ - 政治 高雄大姐見韓國瑜情緒激動 鄭照新：以為他要罵人… - 政治 罷韓鐵票達5成 王金平決定：這時間點助韓 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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