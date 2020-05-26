和仁國小師生拜訪南佃社區發展協會，了解關懷據點的運作，以主題「發現幸福‧愛在南佃」呈現社區扶老攜幼投注愛與熱情，無微不至關懷對待長者、弱勢兒童，讓社區重生的過程，一舉榮獲今年「2020國際學校網界博覽會」白金獎。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿東國小研究鹿港在地的七夕傳統習俗文化和祭祀七娘媽過程，體驗搓湯圓還要搓凹一個洞「裝織女的眼淚」，印象深刻。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿東國小研究鹿港在地的七夕傳統習俗文化和祭祀七娘媽過程，專訪紙糊工藝，「七夕話亭七娘媽」主題網頁拿下白金獎。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

孩子們的用心踏查，透過網路介紹讓世界看見彰化！彰化縣國中小學生在「2020國際學校網界博覽會」表現驚豔，鹿東國小介紹鹿港七夕傳統習俗、和仁國小探索南佃社區關懷據點，勇奪白金獎殊榮。

彰化縣國中小學生今年共計勇奪9項大獎，包括2座白金獎、北斗國中、同安國小及土庫國小拿下3座金獎，另外花壇國中、復興國小、靜修國小及廣興國小等4校獲得銀獎。透過主題研究調查，將愛鄉情懷呈現於無遠弗屆的網路世界，讓世界看見彰化豐富人文特色。

鹿東以「七夕話亭七娘媽」為主題，專訪紙糊工藝，實際體驗搓湯圓等祭祀七娘媽過程，傳承別具意義的習俗，同時深刻感受傳統工藝日漸沒落的衝擊；期透過主題研究除增進學生對多元文化不同層面的認識，亦了解東西方文化差異。

榮獲卓越績優社區和美南佃社區，吸引在地的和仁學童深入探索，以主題「發現幸福‧愛在南佃」呈現社區發展協會無微不至關懷對待長者、弱勢兒童，扶老攜幼投注愛與熱情，讓社區重生，也讓師生體悟到，幸福其實近在眼前，就在日常生活的時時刻刻當中。

另外，北斗國中透過作家吳晟〈種樹的詩人〉共讀課程，觀察公所修剪校外大王椰子樹，進而對行道樹產生好奇，發想「種對樹，行人走好路」從品種、樹根、落果、棉絮到氣味進行深入研究。

芬園同安國小拜訪70多歲的安農咖啡老園主，從門外漢變成咖啡達人的過程，種植咖啡外，也開發研究咖啡生豆的專業技術，以自身經驗勉勵孩子們不氣餒、不放棄，勤學多問，勇於嘗試，從做中學，讓孩子們不只學會咖啡知識和技術，也加深鄉土情懷，收穫滿滿。

彰化縣教育處表示，秉持「邁向國際，數位雙語為先鋒」的教育方針，挹注資源支持各級學校學生成為小小外交家，以專題研究及團隊合作方式，發掘家鄉在地的今昔變遷，藉由網際網路的傳播與國際語言的交流，讓全世界看見彰化之美，這項政策的推動在國際學校網界博覽會，展現出璀璨豐碩的成果。

(中時 )