南投醫院在名間鄉設置的C級長照站，26日啟用。（廖志晃攝）

南投醫院在名間鄉弓鞋社區活動中心，設置醫事C級巷弄長照站，26日揭牌啟用；副縣長陳正昇期許南投醫院走入社區，以醫療專業服務結合社區資源，提升社區關懷照護品質，共同守護促進長輩健康。

醫事C級巷弄長照站揭牌儀式，由南投醫院副院長洪世昌主持，包括議員游宏達、陳翰立，名間鄉長陳文德及鄉民代表會主席陳國能、及副主席陳廣政等人都出席。

陳正昇表示，南投縣人口老化情形嚴重，65歲以上老人有8萬9398人，已經超過高齡社會14％門檻，並逐年朝超高齡社會20％比例攀升中，社區長照服務刻不容緩。縣長林明溱很重視老年人的健康及照護問題，而C級巷弄長照站是接觸社區民眾的第一線，全縣目前有116處C級巷弄長照站，分別由衛生局、社會及勞動處、原民局積極在各村里推行成立，其中醫事C級長照站有27處，直接提供社區中長輩、失能、失智症者照顧服務，鼓勵長輩願意走出家門，走入社區。

洪世昌表示，C級巷弄長照站除提供社會參與、健康促進活動，並提供健康量測服務，院方也安排醫療人員到長照站，為長者進行肌力強化運動等課程，預防及延緩失能，並定期進行居家訪視，關懷當地長者的健康。

衛生局表示，南投縣13鄉鎮市共有262個村里，2019年起由衛生局、社會及勞動處、原民局成立102處巷弄長照站，已達村里目標涵蓋率37％；南投醫院在名間鄉設置巷弄長照站，提供關懷訪視服務、針對長輩生活狀況適時提供幫助，也安排適合長輩的健康促進、社會參與、共餐服務與預防及延緩失能方案，提供長輩就近性的照顧和選擇。

(中時 )