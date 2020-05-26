摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台股26日上漲1.16％，收在10,997.21點，距離萬一大關僅一步之遙。以整體價量結構觀察，大盤經過前三次的叩關，高點附近的賣壓已被有效消化，這次帶量上攻有很大的機會可以站穩，加上港版國安法使港股系統性風險升溫，預計部分資金將從港股外流，同樣是高殖利率新興市場的台灣有望成為資金的首選停靠站。

類股方面，沉寂已久的散熱族群在健策的領漲下，26日全面走揚，反觀生技與防疫類股，受資金逐漸轉移到正規電子股的排擠效應下，均出現較大幅度的回檔。

個股方面，本周納入投資組合的台光電，因銅箔基板（CCL）族群受惠5G需求提升，全年接單大幅成長，股價26日再度帶量上漲，後市持續偏多看待。

此外，橫盤近一個月的印刷電路板（PCB）廠金像電，公布4月每股盈餘達0.39元，年增375％，激勵股價26日漲停鎖死。

(工商 )